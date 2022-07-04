Воробьев рассказал о ходе модернизации отделений «Почты России» в Подмосковье

Работа по модернизации и приведению в порядок отделений «Почты России» в Подмосковье продолжится в рамках федеральной программы и за счет гранта регионального бюджета. Об этом объявил на заседании правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что с прошлого года в рамках совместного соглашения с «Почтой России» в Московской области отремонтировали 344 отделения.

«После этого была принята федеральная программа, которая позволит нам еще в 31 отделении 19 городских округов также привести в порядок отделения „Почты России“. Это Балашиха, Истра, Кашира, Клин, Домодедово, Солнечногорск. Еще 12 помещений отремонтируем в 11 городских округах до конца года за счет гранта Московской области», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что сейчас работа отделений «Почты России» для жителей очень важна, так как там работают подразделения МФЦ, где люди получают консультации и услуги.

Первый этап модернизации отделений «Почты России» в Московской области провели по соглашению, которое подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Глава Подмосковья отметил, что работа почтовых отделений волнует большую часть жителей региона, поэтому все офисы должны стать комфортными и удобными для посещения.