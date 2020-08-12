Воробьев рассказал, кому в Подмосковье сделают прививку от коронавируса в первую очередь

Губернатор Московской области рассказал, кто первый в регионе получит прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время рабочей встречи в Балашихе.

«Мы будем получать первые партии этой вакцины, чтобы прежде всего те, кто находится в контакте с больными (это медработники, дальше это будут учителя, люди преклонного возраста), могли получить прививку, чтобы исключить какие-либо риски со здоровьем», — заявил Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас важно провести массовую вакцинацию максимально удобно. Что касается прививок от гриппа, пункты будут также открыты во всех поликлиниках региона.

Ранее глава региона посоветовал не игнорировать прививки. Он отметил, что делать их или нет — выбор каждого, но врачи рекомендуют не отказываться от этого шага.

Процедура регистрации первой в мире вакцины от коронавируса прошла в России 11 августа. Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, массовая вакцинация может начаться уже в октябре. Первыми, кому поставят прививку после регистрации, станут медики и учителя.