Воробьев рассказал, когда в Подмосковье могут ввести новые ковидные ограничения

Власти Московской области планируют вводить ограничения при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <…> Все, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Губернатор Подмосковья поделился, что регион готовится к вспышке заболеваемости «омикроном». Власти собираются в два раза нарастить мощности ковидного госпиталя в парке «Патриот». Воробьев рассказал, что в Московской области заранее разворачивают новые койки и готовятся к сильной нагрузке на систему здравоохранения.

«Делаем все, чтобы эту волну, которую видим в мире, мы достойно смогли преодолеть и справиться с нагрузкой», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава областного минздрава Светлана Стригункова спрогнозировала срок очередной волны COVID-19: она может начаться в середине февраля, если темпы вакцинации после новогодних праздников начнут падать, или отложиться до середины апреля, если они останутся на том же уровне. Эксперты прогнозируют, что первыми в стране от «омикрона» могут пострадать именно Москва и Московская область. Только за последние три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса.