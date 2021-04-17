Воробьев рассказал, как познакомился с Шойгу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о своем знакомстве с министром обороны Сергеем Шойгу. В этот же день они вместе спасли замерзавшего в сугробе человека.

В 1989 году Воробьев только вернулся со службы в армии. Его отец был другом Шойгу. Будущего главу Минобороны пригласили на семейный ужин.

«После этого мы зимним вечером вместе с супругой пошли провожать Сергея Кужугетовича. Внезапно увидели в сугробе замерзающего человека. Он был то ли после юбилея какого, то ли после праздника. И Сергей Кужегетович говорит: надо его спасать. И вот этот случай запомнился ему очень», — рассказал губернатор в интервью телеканалу «Звезда».

Сам Воробьев тоже увидел в этом какой-то знак. Словно Шойгу было суждено стать спасателем. В 1991 году министр обороны он стал главой Российского корпуса спасателей, который затем был преобразован в Министерство чрезвычайных ситуаций.

В 1999 году Шойгу посоветовал Воробьеву оставить бизнес, которым тот занимался и идти на госслужбу.

«И тогда мне отец сказал, что если ты идешь работать к Сергею, ты должен быть лучшим. Иначе тебе не будет места. Я эту фразу очень хорошо запомнил и всегда старался соответствовать, будучи в рядах под его началом», — заключил он.