Воробьев рассказал, как Москва и Подмосковье координируют меры против COVID-19

Москва и Подмосковье работают общей командой, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на форуме АСИ.

«Каждый день мы находимся в постоянном контакте для того, чтобы прежде чем что-то принять, обсудить, обдумать, посоветоваться со специалистами», — сказал Андрей Воробьев.

Также Подмосковье находится в плотном контакте и с федеральным правительством.

С правительством Российской Федерации мы в очень тесном контакте. Там нет никакого отторжения друг от друга, мы одной командой работаем, нам дал полномочия президент, мы отвечаем за то, что происходит у нас на территории Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

На форуме АСИ губернатор Подмосковья также заявил, что у региона есть все инструменты для борьбы с COVID-19. Власти ни в коем случае не хотят ограничить свободы жителей, но понимают, как важно сохранить жизни людей. Сейчас вся система здравоохранения Подмосковья борется за то, чтобы смертность в регионе не росла.

На борьбу с COVID-19 в регионе потратят порядка 10% от бюджета. Это около 60 миллиардов рублей, подчеркнул губернатор на форуме.

По состоянию на 11 ноября в Подмосковье числится 22 407 активных случаев коронавируса. За все время пандемии выздоровели 69 418 пациентов. Умерли от COVID-19 1745 человек.