Подмосковье 19 июня 2023, 13:41 Воробьев: работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев призвал поддерживать чистоту около водоемов Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Действующая в рамках Министерства экологии и природопользования программа по очистке водоемов Подмосковья «100 озер и прудов» продолжится. В этом году работы проведут в Чехове, Сергиевом-Посаде, Серпухове и Одинцове. Об этом в ходе совещания с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что что от жителей Подмосковья поступает большой запрос на отдых и прогулки около водоемов. Поэтому эти рекреациационные точки необходимо держать в чистоте. Особенно там, где работы уже провели.

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«В Бронницах, Луховицах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щелкове прошу обратить внимание на те объекты, которые мы привели в порядок, чтобы они еще раз не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей», — обратился Воробьев к главам городских округов.

Губернатор добавил, что в рамках реализации программы по очистке водоемов в этом году работы пройдут в Чехове, Сергиевом-Посаде, Серпухове и на шести прудах Одинцова.

Всего в этом году в Подмосковье от мусора очистят около 40 прудов и озер. Все водоемы определили по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Итоговый перечень составило Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с главами городских округов.