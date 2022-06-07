Кварцевый песок, шезлонги и волейбол. Воробьев проверил обновленный пляж в Долгопрудном

Городской пляж благоустроили и открыли для посетителей в Долгопрудном. Он находится на Котовском заливе. Появились шезлонги, кварцевый песок, зонтики. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зоны отдыха в регионе очень востребованы.

Пляж находится в парке «Мысово». Он уже принимает первых посетителей. Его оснастили всем, что нужно для комфортного отдыха.

Рекреационные зоны очень востребованы — у нас порядка 200 пляжей, и вся инфраструктура должна соответствовать Андрей Воробьев.

Прибрежная зона отдыха парка «Мысово» — это единственный официальный пляж в Долгопрудном. Там могут одновременно отдыхать 180 человек.

Что изменилось?

К началу летнего сезона территория пляжа преобразилась — ее расчистили от мусора, а также там установили дополнительные скамейки, спасательную вышку, щиты с актуальной для жителей информацией.

По просьбам жителей появилась волейбольная площадка. Ее установили впервые. Это один из самых популярных вариантов досуга у местных жителей.

«Мы каждый год улучшаем культуру отдыха. Большой запрос на гостиницы, глэмпинги, рестораны. Большое количество людей предпочитают отдыхать в России, особенно сейчас, из-за всей этой ситуации. Поэтому наша задача — поддержать малый бизнес, туристический бизнес, для того чтобы был комфорт», — рассказал Воробьев.

В этом сезоне работает 212 официальных пляжей и зон отдыха у воды в Подмосковье. Там дежурят спасатели, есть парковки и подъездные пути.