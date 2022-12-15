Подмосковье 15 декабря 2022, 10:01 Воробьев призвал военкоматы проактивно решать вопросы с документами военнослужащих Губернатор Воробьев: вопросы с документами военнослужащих нужно решать проактивно Телеканал «360»

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Военкоматы должны проактивно решать вопросы, касающиеся документов военнослужащих, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на радио Sputnik. По словам главы региона, тема выдачи и восстановления тех или иных документов часто звучит во время его встреч с военнослужащими и их семьями.

«И задача военкоматов — проактивно решать эти вопросы, помогать со справками. Некоторые ребята оказались в очень сложных ситуациях. Мы совместно с другими службами, с военным комиссаром стараемся в максимально короткие сроки все документы восстановить», — рассказал губернатор Воробьев.

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По его словам, это касается, в частности, военных билетов, справок по ранению.

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Власти Подмосковья находятся в постоянном взаимодействии с военным комиссаром.

«Семьи военнослужащих смело могут обращаться к нам в центры поддержки», — добавил Андрей Воробьев.

Он попросил военного комиссара Московской области Алексея Астахова еще раз подчеркнуть коллегам в муниципалитетах важность проактивной работы.