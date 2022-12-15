15 декабря 2022, 10:01
Воробьев призвал военкоматы проактивно решать вопросы с документами военнослужащих
Губернатор Воробьев: вопросы с документами военнослужащих нужно решать проактивно
Военкоматы должны проактивно решать вопросы, касающиеся документов военнослужащих, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на радио Sputnik. По словам главы региона, тема выдачи и восстановления тех или иных документов часто звучит во время его встреч с военнослужащими и их семьями.
«И задача военкоматов — проактивно решать эти вопросы, помогать со справками. Некоторые ребята оказались в очень сложных ситуациях. Мы совместно с другими службами, с военным комиссаром стараемся в максимально короткие сроки все документы восстановить», — рассказал губернатор Воробьев.
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По его словам, это касается, в частности, военных билетов, справок по ранению.
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Власти Подмосковья находятся в постоянном взаимодействии с военным комиссаром.
«Семьи военнослужащих смело могут обращаться к нам в центры поддержки», — добавил Андрей Воробьев.
Он попросил военного комиссара Московской области Алексея Астахова еще раз подчеркнуть коллегам в муниципалитетах важность проактивной работы.
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Андрей Воробьев
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