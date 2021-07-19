Воробьев призвал уделить максимальное внимание пожарной безопасности из-за жары в Подмосковье

Губернатор Подмосковья призвал уделить максимальное внимание пожарной безопасности в регионе из-за жары. Свое поручение Андрей Воробьев озвучил на заседании с областными министрами.

Глава Подмосковья напомнил, что жара установилась во всей Центральной России. Каждый регион сталкивается с разными проблемами.

Воробьев подчеркнул, что пожарные службы и руководители городских округов должны мониторить ситуацию в лесах и на торфяниках, чтобы не допускать возгораний.

Вместе с МЧС прошу держать руку на пульсе. Мы также взаимодействуем с Министерством природных ресурсов России для того, чтобы и мониторить ситуацию, и не допустить каких-то катаклизмов Андрей Воробьев.

На прошлой неделе в Московской области ввели экстренное предупреждение из-за аномальной жары — рекордной с 1951 года.

С наступлением новой недели в Москве и области начнется понижение температуры. Во второй половине дня 19 июля в регион придут дожди с грозами и сильным ветром.

Непогоду принесет североатлантический циклон, который и прервет режим затяжной жары. Температура воздуха на этой неделе опустится до +21…+25 градусов.