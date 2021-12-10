Воробьев призвал тактично отвечать на вопросы людей о вакцинации и QR-кодах

Запросы жителей стали темой беседы губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Совета при главе региона по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич. Встреча прошла в пятницу, 10 декабря, в международный День прав человека.

Андрей Воробьев поздравил Марину Юденич и поблагодарил за работу, которую она делает для жителей Московской области.

«Вы продолжительное время успешно и добросовестно работаете на этом важном направлении. Всегда принимаете участие в наиболее сложных, острых ситуациях, чтобы защитить людей, чтобы справедливость восторжествовала», — заявил губернатор Московской области.

Марина Юденич отметила, что в прошлом году количество обращений в совет от жителей выросло в три раза. Большая часть из них касается пандемии коронавирусной инфекции. За это время общественники уже выработали систему по решению волнующих вопросов.

«Если в первую волну пандемии люди жаловались на то, что не едет скорая, не госпитализируют людей без ковида, то сейчас такого рода обращений стало меньше. Это значит, что алгоритмы работают. Если такие обращения и случаются, то я уже знаю, кому звонить, и проблему системно отрабатывают Минздрав, главы», — подчеркнула председатель подмосковного Совета по правам человека.

Еще одной темой, которая волнует жителей Подмосковья, стали QR-коды. Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас главное — всем понять, что победить пандемию можно только сообща. Если действовать в одиночку, то коронавирус никуда не денется.

«Здесь нужно разъяснять, терпеливо давать ответы на вопросы тем, кто занимает иную позицию. Вчера президент как раз говорил, что нужно быть очень тактичными и в вопросах вакцинации, и введении QR-кодов. Надо действовать, как и прежде, с душой», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

На заседании Совета по правам человека Владимир Путин попросил глав регионов начать сотрудничество с общественными организациями, которые занимаются бездомными. Эту тему губернатор Подмосковья также обсудил с Мариной Юденич.

Он отметил, что власти уже сотрудничают с различными некоммерческими организациями по этому вопросу. Но Совет по правам человека знает больше, поэтому он может подготовить дополнительные предложения. «Наша задача — помогать всем, кто находится в беде или тяжелой ситуации», — подытожил Андрей Воробьев.