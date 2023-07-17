Подмосковье 17 июля 2023, 12:48 Воробьев призвал создавать больше парковок у мест притяжения жителей в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев заявил о важности парковок в общественных местах

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Организация парковочных пространств — важный момент, который должен учитываться при благоустройстве мест притяжения жителей. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что главы городских округов должны решать эту задачу, чтобы обеспечить качественную работу обновленных парков и скверов.

«Я прошу глав внимательно посмотреть на дополнительное обеспечение парковками, потому что вложены значительные средства в благоустройство разных локаций», — отметил глава региона.

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Этим летом в Подмосковье откроют более 14 больших пространств. Все они должны работать и обслуживаться на высочайшем уровне, отметил Воробьев.

Общественные тропинки, туалеты, парковки — это то, чему следует уделить внимание во всех муниципалитетах, по словам губернатора. Зоны притяжения жителей, такие как парки, скверы или пляжи, должны качественно и регулярно обслуживаться, чтобы оставаться комфортными.