Подмосковье 26 июня 2023, 12:26 Воробьев призвал соблюсти сроки поставки оборудования для строящегося детского госпиталя в Красногорске Губернатор Воробьев посетил строящийся детский госпиталь в Красногорске Сергей Хакимов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил строящийся детский госпиталь в Красногорске. Во время традиционного совещания с зампредами он призвал соблюсти сроки поставки оборудования для медучреждения.

«Сегодня с утра посетил детский госпиталь. Вы знаете, что у нас задача сдать его досрочно, на год-полтора раньше сроков. Работы идут очень активно. <…>. Мы ни в коем случае не должны затянуть с поставкой оборудования», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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Он пояснил, что часть оборудования импортное, а курс доллара к рублю и наоборот не всегда стабилен.

Глава Подмосковья напомнил, что площадь госпиталя составит 115 тысяч квадратных метров. Его пациентам обеспечат мощную систему диагностики. Ключевых профилей работы госпиталя будет 28. Андрей Воробьев попросил доложить ему о работе по поиску врачей.

Первый камень в основание медицинского учреждения заложили в 2021 году. Здание будет восьмиэтажным.