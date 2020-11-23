Воробьев призвал службы максимально мобилизоваться во время снегопадов в Подмосковье

Первые снегопады уже пришли в Московскую область. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал все службы максимально мобилизоваться и обращать внимание на жалобы жителей.

«Зима приближается. Мы видим первые снегопады. Первая тема, которой хотел коснуться, — уборка территорий. Понятно, что такой циклон заставляет действовать организованно. Мы долго готовили технику, чтобы она была в достаточном количестве. Нужно максимально мобилизоваться, обращать внимание на обращение и жалобы граждан», — отметил Воробьев.

Глава региона обратил внимание каждого главы, что работа по уборке улиц — очевидный приоритет. Более того, тема является сезонной и не новой для Подмосковья. Воробьев попросил контролировать службы, которые должны заниматься очисткой территорий.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что в прошедшие выходные уборкой и обработкой муниципальных и региональных дорог занималось около 1,3 тысячи единиц техники. Специалисты следят за дорожной ситуацией и погодными условиями круглосуточно, чтобы оперативно реагировать в случае необходимости.