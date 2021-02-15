Воробьев поручил сделать акцент на уборке дворов и тротуаров после рекордного снегопада

Снегопады в московском регионе прошли пик. Теперь важно сделать так, чтобы людям было удобно ходить по дворам и тротуарам, сказал на совещании в правительстве губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что прошедшие в области снегопады добавили множество хлопот. Все службы мобилизовались. Теперь, когда снег перестал идти, нужно продолжить его убирать, акцент должен быть сделан на дворах и тротуарах.

Прошу технические службы продолжить наводить порядок и обратить внимание не только на наличие снега, но и на такой злободневный вопрос, как уборка дворов, особенно когда они часто заставлены машинами. Давайте вместе задумаемся, как обеспечить режим уборки дворов, чтобы жители могли ходить, гулять и при этом чувствовать себя комфортно Андрей Воробьев.

Он отметил, что особое внимание нужно обратить на тротуары. Ведь по ним в том числе много ходят дети. Соответственно нужно сделать их прогулки максимально безопасными. Воробьев призвал быть особенно внимательными и расчищать снег на тех маршрутах, которые наиболее загружены.

Снегопады начались в Москве и Подмосковье еще 12 февраля. Они продолжались больше двух суток. В российской столице снежный покров достиг 59 сантиметров, в некоторых районах Подмосковья зафиксировали до 78 сантиметров.