Воробьев призвал расширить программу льготной ипотеки для врачей в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал поддержать врачей и расширить программу льготной ипотеки в регионе. На заседании с областным правительством он поручил довести число выданных сертификатов до 300 к концу года.

«Я еще раз хотел бы поблагодарить большую дружную команду наших врачей, медсестер и всех, кто задействован в системе здравоохранения, за спасение жизней, за лечение», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что эпидемия коронавируса продолжается уже практически два года. Из-за этого нагрузка на систему здравоохранения очень высокая. Медицинская помощь должна оказываться качественно. Поликлиники, принимающие более 120-150 тысяч человек, тоже должны справляться.

«Кроме того, есть еще ковид. Поэтому слова благодарности. И даю вам поручение еще раз вместе с руководителем правительства подготовить предложения и увеличить льготную ипотеку для наших врачей», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в этом году количество социальных сертификатов для врачей на получение льготной ипотеки увеличили с 160 до 250.

«Доведите эту цифру до 300. Врачам нужно помогать. И я обращаюсь к главам территорий. Знаю, что вы работаете в тесном контакте с главными врачами», — сказал губернатор.

Он попросил внимательно следить, какая помощь оказывается или может быть оказана врачам.

Также на заседании Андрей Воробьев напомнил об окончании локдауна в Подмосковье. Он отметил, что все системы начали работать.