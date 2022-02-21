Воробьев призвал поменять «код в голове» у операторов, которые плохо вывозят мусор

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов решить проблемы с невывозом мусора на выходных и довести до региональных операторов, что они должны работать в субботу и в воскресенье. Об этом он заявил в ходе совещания с зампредами.

Первый замминистра государственного управления Подмосковья Алексей Бирюков доложил губернатору, что за прошлую неделю поступило 1,2 тысячи новых обращений по вывозу мусора.

«Видна небольшая позитивная динамика — это минус 58 обращений за неделю», — отметил Бирюков.

Воробьев отметил, что позитивная динамика — это приятно, но показатель нужно улучшать и дальше.

Губернатор, обращаясь к главам, обратил внимание, что накопление мусора в основном происходит в понедельник и в выходные дни.

Поэтому, пожалуйста, налейте чашку чая с региональными операторами, или какой-то другой способ коммуникации у вас, может, есть. И еще раз объясните, что суббота и воскресенье — это не выходные дни для региональных операторов Андрей Воробьев.

То, что в самый пик вывоз мусора не ведется должным образом, — это нелепо, указал Воробьев.

«Я еще раз прошу глав: нужно поменять код в голове у региональных операторов, которые этого до конца не поняли. Нужно помочь им. И тогда мы увидим еще более значительные перемены», — заявил губернатор.

Ранее в Московской области повысили штрафы за невывоз мусора в 10 раз. Теперь за каждую такую площадку штраф составляет 50 тысяч рублей.