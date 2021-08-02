Воробьев призвал подмосковную власть быть внимательной к чистоте и безопасности городов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал с особым вниманием следить за безопасностью и чистотой городов. На заседании с областными министрами и главами муниципалитетов глава региона отметил, что люди высказывают предложения по контролю за порядком.

«Мы видим, какое большое количество людей проводят время, живут в Подмосковье. Как активно идет программа благоустройства. И, пожалуй, чаще всего на встречах именно эта тема становится наиболее чувствительной. <…> Я еще раз хотел сделать акцент, всем главам указать на обязательное внимание ко всему тому, что влияет на качество жизни, на безопасность и чистоту городов», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе сейчас активно идет программа благоустройства. И тема чистоты и безопасности является для жителей наиболее чувствительной, особенно в летний период.

По его словам, многие жители проявляют активную позицию, выдвигают собственные предложения, инициативы по контролю за порядком, чистотой.

«Еще одна важная деталь, которая кому-то может показаться мелкой: во всех без исключения городах, в отдаленных, как Серпухов, и в прилегающих к Москве есть огромный запрос на удобство передвижения», — обратил внимание Воробьев.

Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры для передвижения велосипедистов. В Волоколамске и ряде небольших населенных пунктов жители просят обратить внимание на наличие тротуаров вдоль дорог.

«Все это небольшие, казалось бы, но очень важные моменты нашей деятельности», — подчеркнул губернатор.