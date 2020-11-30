Воробьев призвал оперативно реагировать на жалобы жителей по дворовым территориям

Проблемная тема в Подмосковье — дворовые территории. По их благоустройству поступило 3327 сообщений на «Доброделе». Губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав округов оперативно реагировать на жалобы жителей.

«Наибольшую долю у нас составляет пять тем: листовки, неисправность фонарей, включить двор в план благоустройства, информационные стенды, граффити. Андрей Юрьевич, вот эти вопросы носят операционный характер», — заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он привел в пример ситуацию в Серпухове, где житель пожаловался на плохие тротуары. Оказалось, что асфальт там положили прямо на траву и землю. Жителям пришлось передвигаться по грязи.

Андрей Воробьев отметил, что такой подход не характерен для Серпухова. Глава округа Юлия Купецкая доложила, что вопрос оперативно решили. Кроме жалобы поступило много благодарностей.

«На данном месте нет тротуара в принципе. К нам обратились жители по данному округу, чтобы мы обсыпали асфальтовой крошкой, чтобы в эту распутицу сократить путь до остановочного павильона. Хотя тротуары, чтобы дойти до остановки, у нас есть. Мы провели оперативно эти работы. Кроме этой одной жалобы, мы получили много благодарностей», — заявила Купецкая.

На следующий год администрация округа включит этот район в план комплексного благоустройства и предусмотрит тротуар.

«Есть такая фраза. Лучше ничего не делать, чем делать как попало. Я знаю, что это не ваш почерк. Что оперативно решили, значит вам надо какое-то разъяснение дать тому, кто обратился и имеет претензии на эту дорогу. Спасибо, что оперативно сделали. Но видите — сделали не того качества, и сразу прилетело», — заключил Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание и на неподходящий стенд с объявлениями, расположенный в Химках. Мэр города Дмитрий Волошин ответил, что одна доска ненадлежащего качества действительно была зафиксирована в Сходне.

«Хотелось бы, чтобы в наших городских округах были доски, которые соответствовали стандартам, этой доске больше лет, чем вам. Нужно системно подойти, коллеги. УК тоже пожелания передать. Спокойно, здесь не нужна спешка, на это обратить внимание. Действительно убого смотрится», — объяснил Андрей Воробьев.