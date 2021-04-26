Воробьев призвал обратить внимание на вакцинацию перед майскими праздниками

Перед майскими выходными важно обратить внимание на вакцинацию. Нужно убедить людей делать прививки. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы входим в праздничный период. Президент объявил с 1 по 11 число выходными днями. Вместе с тем тема вакцинации, здравоохранения у нас по-прежнему очень актуальная», — сказал он.

По его словам, многим предприятиям нужно уделить особое внимание этому вопросу. Там должны быть врачи, а руководителям этих компаний нужно убедить сотрудников вакцинироваться. При этом нужно говорить о том, что вакцинация — дело добровольное.

Глава региона привел в пример ситуацию на одном из подмосковных предприятий, которое недавно посетил. Губернатор рассказал, что из 800 человек там вакцинировались меньше 5%.

«Мы видим, что там, где вакцинация высокая, госпитализация низкая. Работа важная, прошу ее продолжать», — подчеркнул Воробьев.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил, что с начала массовой вакцинации в регионе привились 708 тысяч человек. Почти половина из них — люди старше 60 лет.