Воробьев призвал не допускать волокиты при предоставлении льгот для оплаты ЖКУ

Меры социальной поддержку по части оплаты коммунальных услуг в Подмосковье должны предоставлять населению проактивно и без промедлений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что люди не должны сталкиваться с трудностями и волокитой для получения таких льгот при оплате услуг ЖКХ.

«Сегодня мы коснемся темы льгот уже в разрезе оплаты коммуналки. Задача — в этом году предоставлять их проактивно, без волокиты и лишних промедлений. По сути, проактивно — это значит, что человеку ничего не нужно делать», — подчеркнул Воробьев в ходе заседания правительства.

Губернатор пояснил, что, по имеющимся у властей данным, есть все необходимые основания, чтобы эти льготы получало большое количество людей.

«В своем обращении мы уделили внимание учителям — 53 тысячи школьных учителей, 36 тысяч воспитателей в детских садах, еще 22 тысячи младших воспитателей, нянечек также получат выплату. Точнее, уже начали получать выплату с января», — напомнил Воробьев.

Он также обратил внимание, что в сентябре за парты в подмосковные школы придет на 40 тысяч учеников больше.

«И все образовательные комплексы, которые находятся в зеленой зоне, получат дополнительную выплату, о которой мы тоже будем информировать», — подчеркнул глава региона.

Воробьев добавил, что у детей, которые оканчивают школу, должна быть возможность поступать в самые лучшие высшие учебные заведения. Необходимые для этого знания им дают учителя, поэтому педагоги должны получать особое внимание и поддержку, заключил он.