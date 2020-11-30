Воробьев призвал не допускать чрезмерных ограничений из-за ковида в Подмосковье

Жители Московской области должны иметь возможность спокойно встретить Новый год — но при этом соблюдать необходимые из-за коронавируса стандарты безопасности. Губернатор Андрей Воробьев поручил юристам внимательно присмотреться к тем ограничениям, которые на этом этапе могут быть избыточными.

Об этом Андрей Воробьев рассказал на совещании с зампредами 30 ноября. Губернатор Московской области отметил, что главная задаче региона сейчас — избегать дальнейших ограничений в Московской области.

«Более того, обращаю внимание наших юристов, что нужно внимательно посмотреть — и те из них (ограничений — прим. ред.), которые могут быть избыточными на данном этапе, также должны быть внимательно рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом», — подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что перед Московской областью сейчас стоит задача сохранить работу предприятий и дать возможность жителям комфортно отметить Новый год.

Задача, чтобы все предприятия работали, чтобы наши жители могли спокойно, комфортно встретить Новый год, но с соблюдением всех стандартов безопасности Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что под стандартами безопасности понимает «так называемые фильтры на предприятиях и ношение маски, соблюдение мер безопасности и гигиена рук».

Во время совещания губернатор также рассказал, как будет проходить массовая вакцинация от коронавируса в регионе.