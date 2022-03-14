14 марта 2022, 12:44
Воробьев призвал глав округов реагировать на обращения жителей
Главам городских округов Подмосковья нужно внимательно изучать все обращения жителей. Об этом на совещании с правительством региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что в предстоящем сезоне особое внимание нужно уделять ремонту дорог и уборке территорий.
«Каждый сезон приносит свои нюансы, свои вызовы. В рамках обращений наших граждан мы обсудим и посмотрим, что беспокоит. Традиционно это восстановление дорог или уборка территорий. Обращаю внимание наших руководителей, что это очень важная и чувствительная работа, которую мы с вами продолжим реализовывать», — подчеркнул Воробьев.