Воробьев призвал глав округов Подмосковья следить за работающими с газом компаниями

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что обслуживающие газовые сети компании должны добросовестно выполнять свои обязательства. Также существует проблема частных газопроводов. Воробьев призвал глав муниципалитетов региона быть вовлеченными в эту тему.

«Эта тема остается, вовлеченность глав принципиально важна», — подчеркнул Андрей Воробьев на заседании с подмосковным правительством.

Губернатор отметил, что министерства энергетики и ЖКХ Подмосковья работают над предотвращением взрывов газа в жилых домах. Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным он подробно обсудил тему установки датчиков утечки газа.

«Компании, которые оказывают услуги, должны добросовестно выполнять свои обязательства. Также существует проблема частных газопроводов. Я думаю, мы ее решим вместе с главами», — добавил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тему взрыва газа в жилых домах. Глава Подмосковья призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа. Он считает, что необходимо установить два вида датчиков в жилых квартирах и домах: первый — сигнальный, а второй — для перекрытия газа.