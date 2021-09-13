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    13 сентября 2021, 12:13

    Воробьев призвал глав округов Подмосковья следить за работающими с газом компаниями

    Дамир Матюхин

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что обслуживающие газовые сети компании должны добросовестно выполнять свои обязательства. Также существует проблема частных газопроводов. Воробьев призвал глав муниципалитетов региона быть вовлеченными в эту тему.

    Воробьев призвал глав округов Подмосковья следить за работающими с газом компаниями

    «Эта тема остается, вовлеченность глав принципиально важна», — подчеркнул Андрей Воробьев на заседании с подмосковным правительством.

    Губернатор отметил, что министерства энергетики и ЖКХ Подмосковья работают над предотвращением взрывов газа в жилых домах. Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным он подробно обсудил тему установки датчиков утечки газа.

    «Компании, которые оказывают услуги, должны добросовестно выполнять свои обязательства. Также существует проблема частных газопроводов. Я думаю, мы ее решим вместе с главами», — добавил Воробьев.

    Ранее Андрей Воробьев обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тему взрыва газа в жилых домах. Глава Подмосковья призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа. Он считает, что необходимо установить два вида датчиков в жилых квартирах и домах: первый — сигнальный, а второй — для перекрытия газа.