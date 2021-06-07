Воробьев призвал довести налоговые льготы до подмосковного бизнеса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал довести меры поддержки до бизнеса в регионе. Власти должны быть вовлечены в работу с предпринимателями. Об этом глава региона заявил на совещании с региональным правительством.

Он напомнил о речи президента Владимира Путина на ПМЭФ. Российский лидер назвал стратегические направления развития экономики.

«Для нас крайне важно продолжить реализовывать все те масштабные перемены, связанные с созданием рабочих мест, инвестициями», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

По его словам, именно так можно обеспечить занятость населения и доход для каждой семьи.

«Обращаю внимание инвестиционного блока и тех коллег, которые у нас занимаются инфраструктурными объектами, что принят ряд решений и по налоговым льготам, и по дополнительным ресурсам в части развития территорий России, которые мы должны своевременно и реализовать и довести до наших предприятий, бизнеса», — сказал Андрей Воробьев.

Речь идет о малом бизнесе и общепите. Глава региона попросил внимательно работать на местах с бизнесом. Нужно узнать, какие проблемы есть у предпринимателей, чем им можно помочь, что нужно сделать, чтобы бизнес приходил в Московскую область.

Также Воробьев обратил внимание на слова Путина о программе продления льготной ипотеки еще на год — до 1 июля 2022 года. Губернатор подчеркнул, что это является очень важным и чувствительным вопросом, ведь в регионе строится большое количество жилья.