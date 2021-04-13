Воробьев призвал активнее рассказывать жителям Подмосковья о вакцинации от ковида

Вакцинация от коронавируса — по-прежнему актуальная тема. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил активнее информировать жителей региона о том, как сделать прививку.

«Тема вакцинации по-прежнему актуальная. Мы должны ее наращивать. Поэтому максимальное удобство, максимальное информирование», — сказал глава региона на заседании с правительством Подмосковья.

Андрей Воробьев привел в пример главу городского округа Мытищи Виктора Азарова. Минувшие пятницу и субботу он посвятил встречам с работниками предприятий города, где рассказал о важности вакцинации от коронавируса.

Ранее Андрей Воробьев выпустил обращение к жителям Московской области. Он рассказал, что муниципалитеты, где люди идут на прививку, показывают снижение количества заболевших. При этом в городских округах, где рекомендации игнорируют, увеличиваются цифры по госпитализированным.

Губернатор Подмосковья призвал жителей в преддверии майских праздников сделать прививку, чтобы не проводить весенние каникулы на больничной койке.

«У нас более 200 пунктов вакцинации: поликлиники и госпитали, торговые центры. Добавим еще, если надо. Записаться можно по номеру 122 — очень просто. Главное — это сделать. Мы никого не заставляем, но прививка — это выход. Это безопасность. Моя задача — еще раз сказать об этом вслух», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По последним данным, вакцину от коронавируса получили уже более 600 тысяч жителей Московской области. Записаться на прививку можно разными способами: на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья. Для прохождения процедуры нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.