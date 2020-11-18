В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на пленарном заседании «Транспорт России». Он рассказал, что безопасность на дороге — один из приоритетов области.

«У нас отдельная программа, отдельный ресурс предусмотрим. С РЖД мы уже два года снижаем смертность на железной дороге. Нам еще есть куда стремиться. И задача, чтобы с 450 человек в год мы стремились к нулю», — рассказал он.

Губернатор отметил, что у правительства есть план мероприятий, подкрепленный источниками, деньгами. Благодаря ему уже заметно снижение смертности на железной дороге в год где-то на 10%.

«Что касается автомобильных дорог, мы делаем все, чтобы также достичь показателей. У нас шесть- семь лет назад было огромное количество погибших — порядка 2000 человек. Сейчас, в этом году, эта цифра должна быть на уровне 800–750 человек», — сообщил Воробьев.

По его словам, это все благодаря разведению потока, освещению, лежачим полицейским и всему, что связано с расширением дорог. Видеоконтроль тоже уже дает очень хороший результат. Все это, по мнению губернатора, позволяет людям передвигаться с большей безопасностью и комфортом. Губернатор подчеркнул, что во всем мире транспорт и инфраструктура — залог успеха.

«И авиация, что для нас очень дорого — наши хабы Шереметьево, Домодедово, „Аэрофлот“, который имеет для нас принципиальное значение. Все это для нас является критически важным для развития территории. Мы понимаем, что только вместе, сообща можем решать проблемы. Есть источники — и уже есть результаты. Но всегда есть к чему стремиться», — заключил он.