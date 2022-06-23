«Не собираемся закрываться занавесом». Воробьев пригласил иностранный бизнес в Подмосковье

Подмосковье открыто для новых зарубежных компаний, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он добавил, что в регион приходят инвесторы и из Китая, и из Европы.

«Я вижу перспективу в поиске и приглашении иностранного бизнеса и в поддержке отечественного бизнеса, о чем сказал наш президент. Мы открыты — welcome, добро пожаловать, Вы можете реализовать самые смелые мечты здесь», — рассказал глава Подмосковья.

По его словам, в регион приходит немало инвесторов из других стран. На одном только ПМЭФ Московская область подписала 40 соглашений на 145 миллиардов рублей.

«В географии — да, Китай присутствовал всегда, но много было Европы в хорошем смысле. <…> Мы не собираемся закрываться никаким занавесом. Приходите и смело реализуйте бизнес-идеи», — подытожил Андрей Воробьев.