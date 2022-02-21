Воробьев предложил заложить 25 новых школ в Подмосковье на июньских праздниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил министру строительного комплекса Владимиру Локтеву заложить строительство 25 ультрасовременных новых школ в Подмосковье на День защиты детей или День России. С такой идеей он выступил на совещании с зампредами.

Воробьев напомнил, что на прошлой неделе они провели большую работу по подготовке к закладке будущих школ. И предложил выбрать для этого символичные даты.

И я предлагаю на День защиты детей или, может, в День России — в общем, в первой декаде июня, а лучше это будет 1 июня — заложить следующие 25 ультрановых, современных школ Андрей Воробьев.

Воробьев поставил задачу по срокам, чтобы школы, которые начнут строить в июне 2022 года, открылись уже в сентябре 2023 года и приняли учеников.

«Если уж мы за год не построим, то, по крайней мере, с третьей четверти школы, которые будут заложены, должны быть сданы. Для этого в округах, где строятся эти большие новые школы, все необходимое должно быть готово. То есть площадки, подъездные дороги. Подготовительная работа должна вестись не 1 июня, а гораздо раньше», — подчеркнул губернатор.

Это нужно, чтобы с 1 июня не только приступить к возведению школ, но и прилегающей инфраструктуры.

«Для того чтобы мы четко понимали, что темп с 1 июня будет должный, а не как попало — заложили и смотрим, когда же там начнется движение», — пояснил Воробьев.

Локтев ответил, что задача понятна. Министр строительного комплекса Подмосковья заверил, что будут отрабатывать вопрос по каждой отдельной школе.

Ранее в деревне Раздоры Одинцовского городского округа начали строить новый учебный корпус гимназии имени Е. М. Примакова. Его планируют сдать в августе 2023 года.