Воробьев предложил вовлечь в оборот неиспользуемое имущество в Подмосковье

Для поддержки экономики Подмосковья важно задействовать неиспользуемые объекты или земельные участки. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот», — сказал Воробьев в ходе совещания.

Губернатор поручил министру имущественных отношений Подмосковья Наталье Адигамовой подготовить доклад по платформе, которая позволит новым предпринимателям иметь представление о таких активах в регионе, включая муниципальные земли и объекты.

«Для того чтобы максимальное количество земли, компаний, которые заинтересованы в дальнейшем расширении, могли реализовать свои проекты», — пояснил Воробьев.

В ходе совещания с зампредами губернатор подчеркнул, что новая экономика Подмосковья нацелена на привлечение инвесторов, поддержку малого и среднего бизнеса и развитие взаимодействия в проектах импортозамещения.