Воробьев предложил проводить в Подмосковье форумы и конференции по агробизнесу

Особое внимание на вопросы, связанные с сельхозпродукцией, обратили на заседании правительства Московской области 1 августа. Губернатор региона Андрей Воробьев в связи с этим предложил обсуждать соответствующие вопросы на специальных форумах и конференциях.

«Очень важно, чтобы у нас были площадки, где можно обсуждать все эти важные детали, потому что, даже не будучи специалистами в агробизнесе, мы понимаем разницу между 38 и 40-50, а тем более 60 гектарами», — сказал он.

Воробьев обратил внимание, что это касается не только зерновых, но и других культур.

«И если у нас среди партнеров, коллег есть люди от науки, они тоже должны были в игре. И такие конференции, и такая полемика весьма и весьма полезны. Давайте мы такие форумы, такие конференции будем проводить — это даст нам совершенно другие результаты, поверьте», — заявил он.

Губернатор вместе с членами регионального правительства, в частности, обсудил ожидаемый в этом году урожай. В теплицах, расположенных на 220 гектарах земли, планируют собрать большое количество овощей. Как отметил глава Минсельхоза региона Владислав Мурашов, в текущем году должны собрать на 10% больше урожая.