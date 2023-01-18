Важное 18 января 2023, 10:52 Губернатор Подмосковья Воробьев предложил предприятиям Белоруссии создать промышленный хаб Автор фото: Антон Чернов

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Московская область и Белоруссия развивают сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в сфере промышленности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с предложением рассмотреть создание мультипромышленного хаба. В республике изучат возможности реализации этой инициативы, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«Губернатор предложил нашим крупным предприятиям подумать над созданием некоего промышленного хаба, где мы могли бы заниматься не только торговлей и сервисом, но и возродить кооперационные компетенции. Мы изучим потенциальные площадки и, возможно, в ближайшее время выйдем на договоренности», — рассказал Дмитрий Крутой.

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Посол добавил, что пригласил губернатора Подмосковья посетить Минск с официальным визитом.

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Автор фото: Антон Чернов / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

На сегодняшний день в Московской области зарегистрированы и работают более 120 предприятий с участием белорусского капитала. Есть тенденция к реализации производственных проектов со стопроцентным белорусским капиталом.

В первом квартале компания «С-компонент» запустит выпуск металлизированных керамических подложек в особой экономической зоне «Дубна». В третьем квартале в Воскресенске откроется производство кабельной продукции «Белтелекабель». Инвестиции в него составят 600 миллионов рублей. Предприятие создаст более 140 рабочих мест. Компания получила земельный участок без торгов.

«Мы заинтересованы, чтобы этот перечень пополнялся новыми проектами, и приглашаем белорусские компании работать в Подмосковье. Предлагаем для размещения 66 индустриальных парков и пять особых экономических зон с преференциальным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для сопровождения проекта — от принятия решения до запуска», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Еще одним потенциальным инвестором выступает белорусская машиностроительная компания «Амкодор». Она намерена реализовать проект по техобслуживанию, ремонту и продаже дорожно-строительной техники. Объем инвестиций в него превысит 100 миллионов рублей.