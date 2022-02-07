Воробьев предложил назначить Духина ответственным за информационный блок в Подмосковье в качестве зампреда

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин будет курировать информационный блок в регионе, если его кандидатуру утвердит Мособлдума. С таким предложением выступил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона поблагодарил вице-губернатора Наталью Виртуозову и министра Московской области по информационной политике Анастасию Звягину за работу.

«Вместе с тем и это направление требует изменений. Поэтому я хотел бы поблагодарить коллег и проинформировать, что в должности зампреда информационный блок будет курировать Вячеслав Вячеславович Духин», — сказал Воробьев.

Главные управления по информационной политике и социальным коммуникациям Московской области объединят в единый орган. Его возглавит Екатерина Швелидзе. Губернатор выразил надежду, что назначение Швелидзе министром объединенных управлений позволит ей еще более эффективно работать с социальными коммуникациями. Воробьев обратил особое внимание на реакцию социальных сетей, сопровождение всех тех запросов, которые поступают к властям.

Анастасия Звягина, как объявил Воробьев, станет его советником.