Подмосковье 19 июня 2023, 13:58 Воробьев поздравил жителей Рузы с присвоением округу почетного звания населенного пункта воинской доблести Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей Рузы с почетным званием округа Пресс-служба губернатора Московской области

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Рузский городской округ получил почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» по решению Московской областной думы. С поздравлением к жителям обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поздравить жителей Рузы с присвоением почетного звания „Населенный пункт воинской доблести“. Мособлдума поддержала такую инициативу. Такое решение принято», — заявил губернатор Московской области.

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Депутаты регионального парламента приняли закон о присвоении Рузскому городскому округу почетного звания населенного пункта воинской доблести в начале июня. Такие наименования получают города, села и поселки, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения.

Фашистские войска захватили Рузу в результате штурма во время наступления на Москву. Жители оказали противнику жестокое сопротивление. После в городе действовали партизанские отряды, которые передавали бойцам Красной Армии данные о планах захватчиков.