19 июня 2023, 13:58
Воробьев поздравил жителей Рузы с присвоением округу почетного звания населенного пункта воинской доблести
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей Рузы с почетным званием округа
Рузский городской округ получил почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» по решению Московской областной думы. С поздравлением к жителям обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу поздравить жителей Рузы с присвоением почетного звания „Населенный пункт воинской доблести“. Мособлдума поддержала такую инициативу. Такое решение принято», — заявил губернатор Московской области.
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Депутаты регионального парламента приняли закон о присвоении Рузскому городскому округу почетного звания населенного пункта воинской доблести в начале июня. Такие наименования получают города, села и поселки, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения.
Фашистские войска захватили Рузу в результате штурма во время наступления на Москву. Жители оказали противнику жестокое сопротивление. После в городе действовали партизанские отряды, которые передавали бойцам Красной Армии данные о планах захватчиков.
Андрей Воробьев
Руза
Великая Отечественная война
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