Воробьев поздравил военных и их семьи с наступающим 23 Февраля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и их семьи с наступающим Днем защитника Отечества. Глава Подмосковья обратился к ним в ходе совещания с зампредами правительства.

«Мы сегодня проводим совещание накануне большого праздника — 23 Февраля. У нас много военнослужащих и в семьях, и на боевом посту. Я хочу и командиров, и личный состав, и семьи поздравить с наступающим профессиональным праздником», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что власти Подмосковья плотно работают с Министерством обороны РФ над вопросами благоустройства и занимаются решением проблем военных городков.

«И вообще по взаимодействию для нас это всегда являлось приоритетной работой. Такова особенность нашей области, и мы это прекрасно понимаем», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о дополнительных удобствах в новом госпитале в Истре, который строят совместно с Минобороны. Современное медучреждение сдадут уже 8 мая 2022 года.