Воробьев поздравил старейшего ветерана Королева с победой над COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Багаева из Королева с победой над ковидом. Благодаря помощи врачей 102-летний пенсионер выздоровел.

«Я второй раз родился в 102 с половиной года. Тяжело было, но я видел, врачи боролись и я им помогал», — сказал ветеран.

Он поблагодарил медиков и отметил их вежливость, профессионализм. Багаев заявил, что гордится, что в Королеве есть такие люди.

Губернатор на своей странице в Instagram написал, что ветеран пролежал в местной больнице 37 дней.

«Врачи уверены: выздороветь нашему ветерану помогли сила духа и здоровый образ жизни», — заметил Воробьев.

Он пожелал Николаю Багаеву крепкого здоровья. Ветеран в годы войны дважды был ранен, но все равно после лечения возвращался в строй. Весной 1945 года дошел до Кенигсберга.

Подмосковье принимает все меры для борьбы с коронавирусом. Ранее стало известно, что Московская область заняла второе место в рейтинге регионов по доле привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На первом Чечня, на третьем — Тульская область.