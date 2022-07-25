Воробьев поздравил следователей Подмосковья с профессиональным праздником

День работника следственных органов отметили в Подмосковье 25 июля. С профессиональным праздником губернатор региона Андрей Воробьев поздравил главу подмосковного СК Александра Старикова.

«Александр Юрьевич, я хотел и вам, и в вашем лице всему коллективу передать добрые пожелания. Все, что касается безопасности, мы обсуждаем в регулярном режиме с нашим силовым блоком», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что от работы Следственного комитета и Главного управления внутренних дел зависит безопасность и комфорт. Он пожелал сотрудникам поддерживать показатели на высоком уровне.

Ранее Воробьев рассказал о мерах поддержки подмосковных предпринимателей. Они уже помогли создать в регионе 123 проекта по импортозамещению в сфере IT, медицины и промышленности.