«Только вперед!»: Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с началом учебного года

Новый учебный год начался для всех российских школьников. С добрыми пожеланиями и поздравлением с Днем знаний к ученикам подмосковных школ обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что сейчас обращается ко всем ученикам, и к тем, кто пошел в первый класс, и к тем, кто в этом году заканчивает школу.

«Мы — родители, за вас переживаем и хотим, чтобы вы, первое, всегда любили и бежали в школу. Вам здесь нравилось. Второе, чтобы у вас здесь всегда были интересные, надежные друзья. Ну и третье, это конечно наставники. Это родители и наши дорогие учителя. Ребята, всем успешного учебного года. Только вперед!» — обратился к школьникам Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.

Поздравил губернатор и родителей школьников, отметив, что большое счастье — видеть детей взрослеющими.

С Днем знаний! Большое счастье видеть, как наши дети взрослеют, учатся, дружат, добиваются первых результатов. Поддерживайте, помогайте им. Мы тоже всегда будем стараться быть рядом! В добрый путь! Андрей Воробьев.

Первый учебный день по традиции пройдет со школьных линеек. В этом году они пройдут в очном формате. В министерстве образования Московской области рекомендовали провести их на свежем воздухе, если будет благоприятная погода.

Всего в Московской области 1 сентября детей примет 1260 школ. К уже имеющимся школам прибавится 22 новые. Также 12 школ откроется после капитального ремонта. Все учебные заведения прошли прием у межведомственных комиссий.

В этом году охрану подмосковных школ усилили. Там установили кнопки тревожной сигнализации, видеокамеры, системы оповещения при эвакуации, металлоискатели. Сентябрь станет месяцем безопасности. Для школьников проведут специальные классные часы, инструктажи и тренировки.