Три школьника из Подмосковья завоевали золото на Азиатской олимпиаде по физике. С серьезным достижением ребят поздравил губернатор области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сборная России впервые в истории завоевала все золото на Азиатской олимпиаде по физике. И три из восьми медалей взяли парни из Подмосковья: Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин. Поздравляю, ребята, мы вами гордимся! Только вперед!» — написал губернатор.

Он отметил, что в этом престижном международном соревновании участвовали 23 страны. Олимпиада проходила в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников. Олимпиада состояла из двух соревновательных туров.

Источник фото: станица Андрея Воробьева во «ВКонтакте»

В конце апреля школьники из Подмосковья завоевали сразу 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии. Пятеро из них стали победителями. Министр образования региона Ирина Каклюгина напомнила, что в этом году в финал пригласили более 400 школьников из Московской области.