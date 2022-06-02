Флагман в ракетном вооружении. Воробьев поздравил с юбилеем ведущее предприятие Подмосковья

Знаковое для России предприятие работает в Королеве. Здесь корпорация «Тактическое ракетное вооружение» производит управляемые ракеты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил сотрудников в день юбилея предприятия.

Корпорации исполнилось 20 лет, а ее головному предприятию, расположенному в Королеве, — 80. На заводе трудятся свыше 2,6 тысячи человек, в том числе более 700 ветеранов.

«Мне очень приятно сегодня в очередной раз посетить наше флагманское предприятие. Так же, как с большой гордостью всегда приятно посетить Реутов, Дубну или Химки — любой другой город», — сказал Андрей Воробьев.

Он вручил сотрудникам областные награды. Завод в Королеве — предшественник корпорации. Он появился в годы Великой Отечественной войны.

Тогда здесь производили технику для фронтовой авиации. Этот завод — один из ведущих в России.

Годы важны, но не менее важно содержание лет. И я знаю, что каждое наше предприятие каждый год объединяет самых умных, самых талантливых, самых лучших людей, которые смогут обеспечить наши сильные позиции в разных сферах Андрей Воробьев.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил Бориса Викторовича Обносова — генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Героя России.

«Хочу еще раз поблагодарить наших ветеранов и руководителя. Борис Викторович, вы человек, объединяющий все корпорации в разных регионах. На вас огромная ответственность. Только вперед, побед вам», — сказал губернатор.

Коллектив корпорации получил от президента почетный знак «За успехи в труде». Ее Борису Обносову вручил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев.

«Всегда очень приятно видеть такие конкурентноспособные предприятия, где отдают дань ветеранам и династиям и куда приходят молодые сотрудники. Я знаю, что руководители здесь максимально заботятся о людях, уделяют внимание разным вопросам. И мы стараемся быть в постоянном партнерстве», — добавил Воробьев.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — ведущее предприятие России по разработке высокоточного оружия. Ее филиалы находятся в разных городах. В корпорации работают 60 тысяч человек.