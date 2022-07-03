Служба с местом для подвигов. Воробьев поздравил работников ГИБДД Подмосковья

Дорожные инспекторы отмечают свой праздник 3 июля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил их с Днем ГИБДД и поблагодарил за то, что на службе находится место подвигам — иногда небольшим, но важным.

Например, весной старший лейтенант полиции Сергей Громов и капитан полиции Денис Костяев спасли роженицу.

«Нас остановил водитель такси — он сообщил нам, что у него в машине роженица, которой стало плохо. Мы приняли решение, ведь сами являемся отцами. Сразу пересадили в автомобиль и доставили в родильное отделение», — поделился Громов.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, если бы что-то пошло не так, роды приняли бы и в машине. Позже Сергей и Денис приехали на выписку, чтобы поздравить молодую маму с рождением девочки. Подарили цветы и детское автокресло.

Знаю, что вы уже успели доброе дело сделать. Помогли девушке родить, уделили внимание. Спасибо, что вы есть. Ваша работа важна. И в ковид вы нам очень серьезно помогали Андрей Воробьев.

Аббревиатура ГАИ закрепилась за борцами с аварийностью на дорогах 3 июля 1986 года — теперь это день профессионального праздника сотрудников ГИБДД.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас День ГИБДД 3 июля. Хочу вас и в вашем лице всех 5,5 тысячи сотрудников поздравить», — сказал Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области — большая программа по безопасности на дорогах.

«Чем дальше, тем больше мы ставим видеокамер. Но это лишь в помощь, чтобы вы могли быть более мобильными. Спасибо, что вы есть, ваша работа важна, от нее очень многое зависит», — заключил губернатор.