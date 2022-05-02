Воробьев поздравил мусульман Подмосковья с праздником Ураза-байрам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мусульман региона с Ураза-байрамом. Глава Подмосковья отметил, что этот древний праздник подчеркивает значимость высоких духовных ценностей и добрых общечеловеческих традиций.

«Стремление к нравственному очищению, милосердие, сострадание, внимание к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, — все это одинаково близко людям всех вероисповеданий», — сказал губернатор Подмосковья.

Воробьев обратил внимание, что сейчас особенно важно уметь сохранять взаимопонимание представителей разных религий и культур. Он указал на большой вклад, который мусульмане Московской области вносят в укрепление добрососедства и согласия, а также отметил их роль в развитии благотворительности, экономики и общественной жизни Московской области.

«Пусть в каждой семье, в каждом доме, где сегодня дарят друг другу улыбки и поздравления, всегда живут добро, тепло и радость. Пусть праздник Ураза-байрам принесет новые душевные силы и веру в лучшее. Желаю всем мусульманам Московской области крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — заключил губернатор Подмосковья.

Ураза-байрам — исламский праздник в честь окончания месяца Рамадан. Он появился еще в VII веке и является символом духовного воздержания, единение людей, равенства между богатыми и бедными.

В этом году праздник пройдет в допандемийном формате. Мусульмане смогут присоединиться к коллективной молитве в мечетях, во дворах перед ними и на больших площадях в центре города.

В Московской области мусульмане смогут отпраздновать Ураза-байрама на 54 площадках в 46 городах.