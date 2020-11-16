Воробьев поздравил молодогвардейцев с 15-летием

По его словам, за последние годы уже привычно видеть ребят в футболках «МГЕР». Они «всегда в первых рядах — на субботниках, молодежных акциях, в волонтерской работе и в помощи людям».

В «Молодую Гвардию» чаще всего приходят люди целеустремленные и неравнодушные. Для кого-то это движение стало трамплином вверх, к дальнейшей политической карьере, для других — школой жизни, где нужно быть отзывчивыми и не бояться трудных задач Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что каждый молодогвардеец сделал много добрых делах. Важно, не забывать об этом.

«Пусть ваши инициативы обязательно вырастают в большие проекты на пользу людям! Успехов всем и новых побед!» — добавил Воробьев.

Отделения «Молодой Гвардии» разбросаны по всей стране. Однако самое крупное из них именно в Московской области — в него входят более 6800 активистов.

В этом году молодогвардейцы приняли участие в подготовке к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«МГЕР запустила серию мероприятий адресной помощи „Выходные с ветераном“. Активисты организации посетили более тысячи ветеранов Подмосковья, подарили подарки и записали их рассказы о военном времени для тематических роликов», — рассказали в пресс-службе организации.

Также «Молодая гвардия» развернула 64 волонтерских штаба по борьбе с коронавирусом. Там работают около 1600 добровольцев. Ребята помогают пожилым, многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями и ограниченными физическими возможностями. Волонтеры развозят продукты и лекарства, раздают средства индивидуальной защиты, помогают врачам и работникам соцзащиты.