Воробьев поздравил митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с юбилеем

Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию исполнилось 85 лет. С юбилеем владыку поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, назвав его «легендарным человеком».

На заседании правительства Подмосковья глава региона заметил, что митрополита можно причислить к символам области.

«Сегодня исполняется 85 лет нашему владыке, митрополиту Ювеналию. Легендарный человек. <> Он является символом Подмосковья. <…> Давайте пожелаем нашему владыке здоровья и всего самого-самого доброго, — сказал Воробьев.

Он заметил, что 22 сентября президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия высокой наградой — вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Митрополит Ювеналий родился в Ярославле, стал выдающимся деятелем Русской православной церкви и почетным гражданином Подмосковья. Его путь начался в 1961 году в Сергиевом Посаде, где будущий владыка преподавал в Московской духовной семинарии.

В звании митрополита Крутицкого и Коломенского находится более 30 лет. Управляет Московской епархией за пределами Москвы.