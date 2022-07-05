Воробьев поздравил прибывших в Подмосковье детей из Донбасса с получением гражданства

Сироты, прибывшие весной из Донбасса в Подмосковье, получили гражданство России и новые свидетельства о рождении. Это дети, для которых уже нашли приемные семьи. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех жителей, взявших ребят под опеку, за то, что окружили их заботой.

Российское гражданство в Подмосковье получили уже 14 детей из Донбасса. Они посещают школы, занимаются в спортивных и творческих секциях.

«Мы сделали все, чтобы своевременно каждый — и взрослый, и ребенок — получил свой документ, стал полноправным членом нашего общества. Паспорт будет чуть позже, с 14 лет, а сейчас есть все документы, которые позволяют и детям, и родителям учиться, работать, планировать свое настоящее и будущее», — рассказал губернатор.

Девять ребят, которых взяли в приемные семьи, записали на занятия в бассейн, пять — на дзюдо и карате, четверых — на футбол, двоих — на волейбол.

Всего приемные родители и семейные центры Подмосковья встретили уже 55 детей из Донбасса. Первые 27 прибыли на поезде 23 апреля.

Я хочу поблагодарить родителей, которые уже приняли детей, дарят им тепло и любовь. Мне повезло — я в некоторых домах был и видел, с каким отношением вы воспитываете детей и с какой самоотдачей Андрей Воробьев.

Сейчас в Московской области находятся 32,7 тысячи жителей Украины, ДНР и ЛНР. С февраля приехали 19,4 тысячи человек.

«За два месяца ребята внешне очень изменились — просто фантастика. Значит, в семьях им хорошо. Это я вам как приемная мама говорю», — поделилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она напомнила, что Подмосковье первым среди регионов России взяло под опеку детей из Донбасса.

«Самое важное, чтобы дети, которые живут у нас в Подмосковье, были счастливы. Будем еще делать все для того, чтобы вы были постоянно счастливы. Это наша задача. Я очень надеюсь, что все комфортно», — подчеркнул Воробьев.

В июне девять приемных семей сдали документы на получение гражданства для 24 детей. Среди них заявки одобрили уже для 20 несовершеннолетних, а еще по четверым ребятам старше 14 лет сейчас идет согласование с ФСБ.