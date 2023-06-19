Важное 19 июня 2023, 11:22 Краповый берет — символ мужества. Воробьев поздравил бойцов дивизии в Балашихе с успешным экзаменом Андрей Воробьев передал машины спецназовцам и поздравил с получением краповых беретов

Читать 360tv в

Бойцы дивизии Дзержинского получили около 20 машин высокой проходимости от губернатора Андрея Воробьева. Автомобили помогут спецназовцам в выполнении задач. В прошлом году глава Подмосковья вместе с командой передал военнослужащим новую амуницию, генераторы и прицелы.

Легендарной отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, расположенной в Балашихе, исполнилось 99 лет. Там прошли испытания на право ношения крапового берета среди бойцов Росгвардии. Это символ мужества и гордости в спецназе.

Реклама

«Желающих получить краповый берет огромное количество. Но это дело избранных, имеющих особый дух, характер, чувствующих ответственность за то, что такое служба в рядах дивизии имени Дзержинского и спецназа», — подчеркнул губернатор.

Носить краповый берет могут лучшие из лучших. Статистика показывает, что только двое-трое кандидатов из 10 проходят сложнейший экзамен.

«На полигоне родной для меня дивизии Дзержинского проходил экзамен на право носить исключительный знак отличия — краповый берет. Пожалуй, самое сложное и почетное испытание. Это символ, о котором мечтают десятки тысяч мужчин», — сказал Андрей Воробьев.

Краповый берет — символ высочайшей подготовки

На первом этапе бойцы сдают нормативы, включая тактическую подготовку, бег, подтягивания, а на основном должны совершить марш-бросок в полной экипировке, с оружием и в условиях, максимально приближенных к боевым.

На маршруте встречаются зоны задымления, водоемы, резкие спуски. После этого предстоит преодолеть полосу препятствий, выполнить штурм здания, акробатику и пройти рукопашный поединок.

В финале военнослужащий должен продержаться 12 минут в бою. Лучшие получают заветный краповый берет. На этот раз из 39 человек такими оказались семеро.

«Из 39 человек, допущенных до экзамена, береты получили семеро самых достойных. Среди них 45-летний командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов», — отметил глава Подмосковья.

Он поблагодарил Николая Кузнецова, главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова и всю команду за службу.

«Спасибо, наши дорогие командиры, за ваш профессионализм и за внимание, и я считаю, что особую роль здесь занимает Сергей Иванович Лысюк — Герой России, ветеран спецназа, потому что уже на протяжении десятилетий все то, что связано с помощью военнослужащим, он делает с присущей ему скромностью», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев присвоил Сергею Лысюку звание почетного гражданина Подмосковья. Он помогает в том числе организовывать полевую подготовку в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».