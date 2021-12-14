Воробьев потребовал усилить наблюдение во время праздников после взрыва в Серпуховском монастыре

Главы муниципалитетов Московской области во время новогодних праздников должны сотрудничать с правоохранительными органами во время новогодних праздников. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Мероприятия все должны сопровождаться с точки зрения безопасности очень своевременно и грамотно. Прошу это, уважаемые коллеги, держать на контроле и максимально уделять внимание этому вопросу. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с правоохранителями у себя на территориях», — потребовал Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в минувший понедельник в гимназии Серпуховского монастыря произошел взрыв. Бомбу в гимназию принес бывший ученик.

«Я знаю, что семь ребятишек госпитализированы в Подольске и Люберцах. Прошу уделить максимальное внимание состоянию их здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что вопросы безопасности лежат также на руководителях городских округов, поэтому, если есть вопросы, которые требуют внимания, нужно обсуждать с правоохранителями.

«Это лишний раз подтверждает важность программы „Безопасный регион“. И, конечно, концентрацию усилий правоохранительного блока на обеспечение безопасности наших граждан во всех уголках Подмосковья. Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован. Прошу вас эту работу вести», — отметил он.

Взрыв в Серпуховском монастыре прогремел утром в понедельник, 13 декабря. Самодельную бомбу с собой принес бывший ученик гимназии при духовном учреждении. В результате детонации пострадали 10 человек. Сам «подрывник» с множественными травмами попал в больницу. По последним данным, он находится в реанимации. Врачи оценили его состояние как тяжелое.