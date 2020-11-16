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    16 ноября 2020, 15:01

    Воробьев потребовал «раз и навсегда» решить проблемы с ошибками в платежках за ЖКХ

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются жители региона в сфере ЖКХ. Однако из них ошибки в платежках.
    Воробьев потребовал «раз и навсегда» решить проблемы с ошибками в платежках за ЖКХ

    «Обращаю внимание МинЖКХ на ситуацию, связанную с ошибками в квитанциях по долгу за ЖКУ в Одинцове, Чехове, Дзержинском, ошибками в квитанциях по объемам оказанных услуг в Люберцах, Жуковском, Лосино-Петровском и ошибками в квитанциях по теме отопления», — сообщил Рымар.

    Житель Ступина рассказал, что в его квартире уже месяц нет отопления, а квитанция на оплату пришла. В Одинцове человек пожаловался на неправильную составлению платежки. Перерасчет должны были сделать в октябрь, но этого не произошло. Хотя претензию написал еще в июне.

    Зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин прокомментировал на это обращения.

    «У человека не было отопления в первый месяц — он просит пересчитать. Сегодня пересмотрели и сказали, что мы, естественно, в следующий месяц, как положено, сделаем перерасчет и эту плату снимем. Будет снято и пересчитано. Это нормальная работа, когда, если не оказана услуга, в следующей платежке уменьшается объем оказанной услуги», — сказал он.

    Хромушин отметил, что в ноябре Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) введен на «десяти территориях». При этом выдано 118 тысяч долговых платежных документов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил разбираться с жалобами людей.

    «Коли мы замахнулись на умную платежку, очень хочется, чтобы эта тема с ошибками у нас ушла раз и навсегда», — заявил Воробьев.

    Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский уверил главу региона, что ведомство отрабатывает каждое обращение. Вопросы, связанные с внедрением ЕИРЦ, тоже находятся под контролем.