Воробьев потребовал обеспечить уборку дворов в Подмосковье в зимний период | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев потребовал обеспечить уборку дворов в Подмосковье в зимний период Губернатор Воробьев поставил задачу обеспечить уборку дворов в Подмосковье зимой Пресс-служба Губернатора Московской области

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В преддверие наступления зимы важно уделить особое внимание подготовке в том числе и придомовых территорий. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с правительством региона.

«Задача — сделать так, чтобы во время зимнего периода вся техника, все алгоритмы работали во дворах. Это партнерство и управляющих компаний, и, безусловно, муниципалитетов, которые должны дать хороший результат, в зимнее время обеспечить чистоту, уборку дворов», — подчеркнул глава Подмосковья.

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Воробьев обратил внимание, что это всегда хлопотный процесс. Ему на сегодняшнем заседании уделят особое внимание.

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«Проверим, где готовность высокая, а где этому нужно уделить дополнительное внимание», — заключил он.

С 15 сентября в Московской области запустили горячую линию по вопросам отопления. Позвонить можно по номеру +7 (499) 455-54-15. Губернатор ранее сообщил, что Подмосковье почти на 100% готово к отопительному сезону, но есть округа, в частности Дзержинский, Сергиев Посад, Руза, Лотошино и Щелково, где готовность составляет 90%.

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