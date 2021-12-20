«Чтобы никаких переносов»: Воробьев потребовал вовремя запустить станции очистки воды в Подмосковье

В Московской области продолжается реализации программы «Чистая вода», в рамках которой запускаются станции для поддержания высокого уровня водоснабжения, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Новые объекты в 2022 году должны появиться еще в двух городских округах.

«В Чехове и Орехово-Зуеве у нас в 2022 году должны открыться [станции], я так понимаю, в первом квартале. Прошу вас сопровождать эту работу, чтобы никаких переносов не было», — сказал губернатор.

Отдельно он обратил внимание на два крупных проекта по очистным сооружениям, которые реализуются в Подольске и Щелкове.

«Их реконструкция идет по президентской программе. Мы получили очень заметное федеральное финансирование. И они должны быть введены вовремя», — сказал он.

В этом году качество питьевой воды должно было улучшиться в домах еще 230 тысяч жителей Подмосковья. Планируется, что к 2024-му их количество вырастет до 700 тысяч. Об этом ранее сообщал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.