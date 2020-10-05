Воробьев поручил жестко разобраться с работой вредных предприятий в Подмосковье

Жители Подмосковья пожаловались властям на деятельность региональных заводов. Одно предприятие сбрасывает сточные воды в пруд, из-за другого распространяется неприятный запах, из-за третьего все вокруг покрыто цементной пылью. По каждому случаю губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться отдельно.

Месяц назад в Одинцове пожаловались на регулярный сброс сточных вод в Глазынинский пруд. А в Дубне жителей беспокоит завод по сжиганию медицинских отходов. Утилизируют их преимущественно ночью, и дышать людям нечем.

«А я же давал команду однозначную — прекратить деятельность», — напомнил Воробьев.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин пояснил, что в курсе ситуации. В начале сентября на заводе «Пантеон» деятельность по сжиганию отходов V класса действительно возобновилась.

«Там медицинские отходы не жгут — жгут органику, отходы пищевых производств V класса. И произошло это из-за того, что прокуратура проиграла в двух инстанциях иск о прекращении деятельности завода», — пояснил глава ведомства. Сейчас министерство ищет решение этой проблемы.

Губернатор подчеркнул необходимость контроля над тем, что везут на предприятие и почему из-за этого распространяется неприятный и беспокоящий людей запах. Воробьев усомнился тому, как можно было проиграть суд, попросил разобраться в ситуации и регулярно докладывать ему по этому вопросу.

Нерешенной остается проблема Щуровского цементного завода в Коломне. Куракин заметил, что он оказывает негативное воздействие на окружающую среду первого класса опасности. Предприятию установили предельные нормативы вредных выбросов, а сам объект находится под федеральным контролем.

После того, как завод купила группа LafargeHolcim, с 2007 по 2011 годы его полностью модернизировали, вложив в это 500 миллионов евро и доведя производственную мощность до двух миллионов тонн готовой продукции в год. По большинству показателей, связанных с выбросами, отмечено сокращение: на 20% по углекислому газу и практически на 100% — по взвешенным частицам.

Оборудование, заметил министр, на заводе стоит современное и соответствует мировым стандартам. Дважды в год проводят его ревизию и капитальный ремонт. Только на замену фильтров уходит 40 миллионов. Документы у завода, заверили в подмосковном Минэкологии, в порядке.

Однако после проверки, в которой участвовали представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, Мособлэкомониторинга, у специалистов практически не осталось сомнений, что на крышах домов в Коломне оседает именно цементная пыль. Куракин попросил дать дополнительное время для завершения всех анализов, однако Андрей Воробьев не согласился с его позицией.

Есть предприятие. Это хорошее событие — работающее предприятие. Но оно, судя по всему, травит людей Андрей Воробьев.

«Меня интересует бюджет LafargeHolcim на экологическую безопасность и дорожная карта по выполнению. Чтобы на окнах людей не было цемента. Пусть производят цемент, делают добрые дела, но не за счет здоровья жителей Коломны. <…> А иначе LafargeHolcim у нас попадет в беду. И рабочих мест не будет, и экономики не будет. Нам это не нужно», — подчеркнул глава региона. Он заметил, что пыль и цемент из Коломны необходимо убрать.

Специалисты обследовали промзону вокруг пруда Неумейка в Подольском районе, проверили систему ливневой канализации. В том числе заброшенные очистные бывшего ЖБИ. Им удалось обнаружить и перекрыть источник, по которому хозяйственные стоки из промзоны попадали в пруд. Осталось почистить водоем.

Глава округа Николай Пестов заметил, что пруды в свое время строились как отстойники деятельности промзоны. По инициативе подольского прокурора возбуждено уголовное дело.

«Мы добьемся того, чтобы допустивший это был наказан. <> Предприятиям, которые не имеют локальных очистных сооружений, вынесли предписание о необходимости проведения этой работы», — сказал он.